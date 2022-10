Su Focus il docu "Marcia su Roma - nella mente del Duce"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - In occasione della ricorrenza del 100ennale, il 27 ottobre alle 21.15, Focus propone lo speciale "Marcia su Roma - nella mente del Duce". Il documentario, ambientato tra Milano e Roma, racconta la parabola del Duce, toccando alcuni luoghi-simbolo del Ventennio.

A Milano, Piazza San Sepolcro, Piazza della Scala e DORS (Deposito Officina Rotabili Storici), di Fondazione FS italiane, con i suoi treni dell'epoca e stazione da cui Mussolini partì per la Capitale. A Roma, il Palazzo delle Esposizioni, il Palazzo della Civiltà, il Quirinale e la Rimessa Presidenziale di Roma Termini: qui, infatti, si trova un vagone uguale a quello su cui Mussolini viaggiò nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 1922, per andare a ricevere l'incarico di formare il governo da Vittorio Emanuele III.

Lo speciale - scritto da Tommaso Cerno, con Beba Slijepcevic, e la consulenza dello storico Amedeo Osti Guerrazzi e dello scrittore Enzo Antonio Cicchino, a cura di Carlo Gorla - raccoglie le testimonianze di esperti, come l'ex segretario di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti; il giornalista, saggista e scrittore Paolo Mieli; il critico d'arte e scrittore Vittorio Sgarbi; il drammaturgo, attore e regista Massimiliano Finazzer Flory; il direttore di Fondazione FS Italiane Luigi Francesco Cantamessa e il professore di Psicologia Clinica dell'Università Bicocca di Milano Fabio Madeddu che, insieme a filmati e materiale d'archivio, ricostruiscono e spiegano il clima del Paese in quell'epoca.

L'intento è anche mettere in luce le due narrazioni dell'evento: quello di come effettivamente si svolse e quello ufficialmente imposto al Paese da Mussolini. Un resoconto ampio e accurato, che abbraccia anche l'aneddotica mostrando come i protagonisti della Marcia fossero le pedine di una gigantesca partita a scacchi, vinta dal Re Nero Benito Mussolini, contro gli uomini dell'intera classe liberale, cattolica e socialista.

