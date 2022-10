La storia di Alfonsina Strada diventerà un tv movie

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La Moviheart di Massimiliano La Pegna - che ha già prodotto Luisa Spagnoli, Enrico Piaggio e il più recente Rinascere - ha acquistato i diritti del libro di Paolo Facchinetti "Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada" e Umberto Marino ha già realizzato il soggetto del tv movie dedicato alla grande sportiva. Alfonsina Strada è la prima ciclista donna nella storia di questo sport. Un'infanzia difficile per la povertà della famiglia, ma un sogno perseguito con tenacia che la porterà a partecipare al Giro d'Italia assieme ai grandi campioni. Un tv movie su una donna veramente eccezionale non solamente nello sport che è in linea con i progetti dedicati alle donne che hanno fatto la storia del Novecento. Alfonsina Strada è stata ricordata ieri dalla premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera, come una delle pioniere nel suo campo "donne che hanno osato, per impeto, per ragione, o per amore". (ANSA).