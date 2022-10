Da Conti a Clerici e Insinna, tutti in campo per l'Airc

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Molti lo sanno, ho perso babbo per un tumore al polmone quando avevo 18 mesi. Per tutta la mia infanzia, però, non lo si poteva nominare. Era stato un male 'brutto'. Oggi possiamo parlarne con libertà anche in televisione, perché il cancro è sempre più battibile grazie alla ricerca". Così Carlo Conti, ancora una volta, si fa testimonial per I Giorni della Ricerca, 28/a edizione dell'appuntamento che unisce Rai e Airc, pronto a tornare in onda e su tutte le piattaforme del servizio pubblico dal 6 al 13 novembre. Otto giorni, al via da Uno Mattina in famiglia, per una straordinaria campagna di informazione e raccolta fondi (attraverso airc.it e il numero solidale 45521). "La collaborazione Rai-Airc è stata essenziale in Italia per cambiare l'atteggiamento delle persone - dice la presidente Rai Marinella Soldi - Anche quest'anno mettiamo a disposizione tutti i nostri punti di forza" e ci sarà "una scienziata Premio Nobel per la medicina, Elizabeth Blackburn". Lo scorso anno "sono stati raccolti 8,8 milioni di euro". Ma dal 1994 a oggi il contatore tocca i "131 milioni", aggiunge Andrea Sironi, presidente dell'Airc.Tra i tanti appuntamenti che racconteranno il lavoro dei 5 mila ricercatori, informeranno e ospiteranno storie di guarigione, ci sono E' sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, Vita in diretta, Tale e quale, I soliti Ignoti che il 6 /11 ospita l'ambasciatrice Unicef Roberta Capua, Ballando con le stelle, Che tempo che fa, il Kilimangiaro, Elisir e Check Up con Buongiorno benessere, per chiudere il 13/11 con lo speciale L'eredità con Flavio Insinna e i volti Airc. Fondamentale quest'anno poi, sottolinea il direttore di Rai Distribuzione, Marcello Ciannamea, "la lotta alle fake news". Rai Sport promoverà Un gol per la ricerca in occasione della 15/a di campionato e di Albania-Italia mentre il 12/11 l'Airc sarà in 1.800 piazze italiane con i suoi cioccolatini. (ANSA).