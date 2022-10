Quelle Brave Ragazze riparte da Laurito con Maionchi e Milo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Quelle brave ragazze" con la nuova edizione riparte con una nuova avventura, e con una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un'altra protagonista del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito (subentra a Orietta Berti impegnata come opinionista al Gf vip).

A scoprire il nome della terza "brava ragazza" è proprio Mara, dalla cui idea è partito lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine: nel video diffuso oggi sui social, Mara incontra una cartomante: ancora euforica dopo la vacanza dello scorso anno, vuole conoscere a tutti i costi cosa le riserva il futuro e scoprire quale sarà la compagnia del nuovo viaggio. Ed ecco che la cartomante la tranquillizza con carte inequivocabili: partirà di nuovo, con l'amica Sandra e la new entry Marisa.

"Quelle brave ragazze" sarà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Un nuovo promettente e spumeggiante trio si appresta, quindi, a salire a bordo dell'inconfondibile van maculato rosa shocking, guidato ancora una volta dall'autista tuttofare Alessandro Livi.

Destinazione ancora una volta sconosciuta a tutte e tre, tutto ciò che sanno e che hanno messo in valigia è la voglia di fare una vacanza in totale relax scoprendo zone del mondo a loro sconosciute, senza per una volta pensare al lavoro e agli impegni familiari. Saranno chiamate a compiere piccole missioni tramite le quali potranno vivere al meglio i posti che visiteranno, entrando in contatto con usi, abitudini e tradizioni delle popolazioni locali.

Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: «Quelle brave ragazze è uno show speciale, un'idea nuova e semplice che racchiude in sé una potenzialità esplosiva. Attraverso un viaggio di scoperta e di avventura, 3 signore-ragazze, vere icone senza età, raccontano le loro vite, con spontanea e irresistibile ironia che diventa emozione e divertimento scoppiettante".

Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine, dichiara: "Finalmente si riparte! Varcheremo nuovi confini accompagnati dalle nostre tre ragazze, e grazie a loro ancora una volta potremo restituire al pubblico un racconto fresco, dinamico". (ANSA).