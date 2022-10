L'amica geniale 4, a lavoro per l'ultima stagione della serie

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "L'amica geniale", acclamata serie televisiva creata da Saverio Costanzo e tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, bestseller in tutto il mondo (pubblicato da edizioni E/O), torna a essere girata a Firenze. La quarta stagione sarà tratta da "Storia della bambina perduta", il volume che conclude il ciclo dedicato all'amicizia tra Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, detta Lila, ambientato tra gli anni Ottanta e i Duemila. Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 nel 2024, ma la data ancora non è nota. Come svelato nell'ultima puntata della terza stagione sarà Alba Rohrwacher a sostituire Margherita Mazzucco per dare volto a Elena, mentre non è stato rivelato chi prenderà il posto di Gaia Girace come interprete di Lila.

Non è ancora chiaro, anche se probabile, se ci sarà un passaggio di testimone nella nuova stagione, tra le Gai Girace e Margherita Mazzucco, che hanno preso parte a tutte le tre serie precedenti e le nuove protagoniste adulte. Anche la terza stagione era stata girata in parte in Toscana, con scene a Pisa, dove Elena frequenta la Scuola Normale Superiore, Firenze, dove si stabilisce dopo il matrimonio con Pietro, e Viareggio, dove va in villeggiatura con le figlie. Per "L'amica geniale 4", prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction e HBO, si cercano attori e attrici che interpreteranno nella maggior parte dei casi i ruoli di comparse. Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo sono gli sceneggiatori accreditati per la storia e la sceneggiatura della serie. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Dopo il finale a dir poco sconvolgente di Storia di chi fugge e di chi resta, con Lenu' che manda all'aria la sua vita e la sua famiglia volando in Francia con Nino Sarratore, la curiosita' di scoprire cosa accadra' nella quarta stagione, che raccontera' la storia di Lila e di Lenu' fino ai giorni nostri e che vedra' lo 'switch' di tutti gli attori per avvicinarsi anagraficamente di piu' all'eta' dei loro personaggi, e' tanta. (ANSA).