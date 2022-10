Tv: Striscia la notizia, tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Dopo l'esordio della passata stagione, lunedì 24 ottobre per il secondo anno consecutivo torna dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due comici siciliani, che l'anno scorso hanno condotto assieme 44 puntate, rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 10 dicembre.

"Tornare alla conduzione di questo straordinario programma è la dimostrazione che il mitico Antonio Ricci ci ha visto lungo quando ci ha lanciati lo scorso anno - commenta Friscia -. E che il pubblico, a cui devo praticamente tutto per questi 32 anni di carriera, continua a volermi bene. L'unico modo per ricambiare questa fiducia è dare sempre il massimo, divertirmi per regalare divertimento e metterci come sempre tutto il mio cuore".

"Non ho nessun brutto vizio: non fumo, non bevo, non mi candido. Sono pure a dieta. Ma ammetto di avere una dipendenza: Striscia! - aggiunge Roberto Lipari - Starei dietro quel bancone sempre. Ho chiesto anche se potevano subaffittarmi un angolo dello studio per dormire lì, ma era già occupato dal Gabibbo.

Ringrazio Antonio Ricci e tutta la famiglia di Striscia che con questo ritorno mettono fine alla mia astinenza. E ringrazio il mio compagno di bancone Sergio Friscia che con la sua presenza mette fine alla mia dieta".

Giancarlo Scheri, direttore di rete, conclude: "Incontrada e Siani salutano Striscia la notizia, per passare il testimone a Friscia e Lipari. A Vanessa e Alessandro, ormai consolidata e amata coppia del tg satirico, va il più caloroso ringraziamento di tutta Canale 5. A Sergio e Roberto va il grande in bocca al lupo dell'ammiraglia Mediaset, per la nuova avventura. Al guru della tv Antonio Ricci, assieme allo staff autoriale e produttivo, va il riconoscimento della professionalità messa in campo, che fa di Striscia una realtà unica nel nostro panorama televisivo". (ANSA).