Storie di Beatitudini, la docu-serie con Don Marco Pozza

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un testo di Giovanni Verga, letto dall'attrice Giulia Fiume, è l'ispirazione per la scoperta della Sicilia, cornice di tutte le storie, mentre don Marco Pozza, teologo, guida il racconto dei nove protagonisti in una docu-serie "Il discorso delle Montagne", da domenica 23 ottobre, alle 8.45 su Canale 5.

In ognuna delle 9 puntate si racconta la storia di donne e uomini che hanno sofferto ma non si sono rassegnati, hanno combattuto e hanno trovato il modo per risollevarsi, hanno intravisto un senso nella loro vita, spesso grazie a incontri con persone che li hanno accolti senza pregiudizi, per aiutarli a diventare quello che sono oggi. Essere "beati", infatti, non significa essere sconfitti, implica cercare la forza interiore che spinge verso il momento del riscatto.

"Non volevo passassero in sordina i cent'anni dalla nascita di Verga: il suo mondo dei "vinti" è un mondo che, in questi anni, rivedo e rileggo nel volto dei detenuti con i quali vivo nel carcere di Padova", spiega don Marco Pozza. "L'idea, dunque, era quella di rileggere il più celebre "elogio dei vinti" della storia, ovverosia le Beatitudini, abitando la città stessa del Verga, quella Catania fatta di chiaroscuri dove la bellezza e la disperazione combattono ogni giorno una dolorosa battaglia".

Al centro del primo appuntamento Alice, una ragazza di 16 anni che appartiene a quella che viene denominata "Generazione Green".

La serie "Il discorso della montagna - Storie di beatitudini" è prodotta da Officina della Comunicazione e diretta da Dario Edoardo Viganò e Luca Salmaso. (ANSA).