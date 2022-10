Mondiali calcio in Qatar in 4k con satellite e internet

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Rai stende il tappeto rosso e rivoluziona il proprio palinsesto in vista della 22esima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar. Ben 64 partite che il servizio pubblico ha acquistato in esclusiva e alle quali ha intenzione di riservare, nonostante la dolorosa assenza degli azzurri, gli onori dovuti al più importante evento sportivo della stagione. Onori in altissima qualità. "Voglio dare una notizia molto bella per la nostra azienda. Abbiamo voluto giocare la carta della qualità. Ho spinto molto per far sì che il 4K - ha esordito l'ad Rai Carlo Fuortes nella conferenza stampa di presentazione dei Mondiali - potesse arrivare in tutte le case degli italiani indipendentemente dalla presenza o meno del satellite di tivùsat. Chi avrà una tv dotata di connessione, sul canale 101 potrà vedere in 4K tutte le partite". A spiegare nel dettaglio questa novità, poi, è stato proprio l'ingegner Stefano Ciccotti, Chief technology officer del servizio pubblico. "Rai4K si vede ovunque prioritariamente su tivùsat, al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita. Ma estenderemo durante le partite la ricezione in 4K anche a chi ha queste cose: una smart tv di ultima generazione 4K con l'hbbtv2.0 attivo. Questa smart tv deve essere collegata all'antenna e ad internet. E a casa ci deve essere un'ottima connessione, perché trasmetteremo 15 megabit al secondo. Chi ha queste condizioni, potrà collegarsi sul canale 101 del telecomando, il televisore in modalità ibrida capirà che deve connettersi ai nostri server Ip e riceverà il segnale 4k delle partite". "Non sarà il DvbT2, la nuova televisione digitale che arriverà l'anno prossimo", ha aggiunto Ciccotti. Quindi non vedremo i Mondiali in 4k sul digitale terrestre? "No - ha concluso Ciccotti - è un segnale che arriva attraverso la rete internet. Il televisore lo va a cogliere lì". (ANSA).