Netflix cede e aggiunge il disclaimer a The Crown

(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Netflix fa marcia indietro su 'The Crown'. Cedendo alle pressioni di aristocratici britannici, un ex primo ministro e da ultima la due volte premio Oscar Judi Dench, la piattaforma in streaming ha aggiunto un disclaimer al nuovo trailer che precede il debutto della quinta stagione della saga della Royal Family.

"Ispirata da eventi reali, la serie è una drammatizzazione di una fiction che racconta la storia della Regina Elisabetta e degli eventi personali e politici che hanno plasmato il suo regno", si legge nella scritta sovraimposta a immagini drammatiche tra cui l'incendio del castello di Windsor nel 1992 e una Lady Diana esanime in una piscina che pare sul punto di affogare.

Netflix aveva già reso omaggio ai sentimenti dei britannici quando aveva brevemente fermato le riprese della sesta stagione in segno di lutto dopo la morte della sovrana. Tra voci che danno Buckingham Palace sul piede di guerra, a richiamare all'ordine il colosso dello streaming è stata da ultima la lettera aperta della Dench, che, sulla scia delle proteste dell'ex premier Tory John Major, aveva parlato sul 'Times' di "fiction crudele" chiedendo di "mostrare rispetto alla memoria di una sovrana che per oltre 70 anni ha servito il Paese mostrando sempre un alto senso del dovere". Dame Judi, che è amica di re Carlo e della regina Camilla, aveva chiesto di apporre un disclaimer all'inizio di ogni puntata per far capire agli spettatori che quello che stanno per vedere "non è necessariamente vero".

Il disclaimer appare sui video del trailer diffuso su YouTube e Twitter, non su schermi tv o sull'app di Netflix per smartphone.

La quinta stagione debutterà worldwide il 9 novembre. (ANSA).