Fuortes, per i Mondiali la Rai mette in campo massima qualità

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Dai Mondiali in tutte le case degli italiani sarà possibile vedere le partite in 4K". Ad annunciarlo, l'ad Rai Carlo Fuortes, presentando il lungo palinsesto di dirette, approfondimenti, talk e servizi che seguiranno i prossimi Mondiali di calcio in Qatar. "La Rai ce l'ha messa e ce la metterà tutta - esordisce Fuortes - Il Mondiale di calcio, insieme alle Olimpiadi, è l'evento più importante a livello internazionale. È molto importante che la Rai faccia lo sforzo massimo possibile per portarlo a tutti gli italiani, in tutte le case, in modo gratuito. È veramente un pezzo di servizio pubblico e tutti lo riconoscono come patrimonio universale. Quest'anno poi - sottolinea - i Mondiali si svolgono in autunno, non credo sia mai accaduto prima, e anche in un momento particolare, di crisi economica ed energetica, in cui sicuramente la gente è preoccupata. Riuscire a dare un po' di leggerezza e svago è importante". Ma non solo.

"Questi Mondiali sono senza Italia - ricorda l'ad - la voglio vedere come una cosa positiva per tutti gli sportivi e spettatori, perché senza il tifo si potrà andare ancora più nel dettaglio. Sarà un evento straordinario anche senza l'Italia.

Dovremo giocarci la carta della qualità in tutti i sensi". Per questo, dice, " ho spinto molto perché il 4K potesse arrivare in tutte le case degli italiani, indipendentemente dalla presenza o meno del satellite. Sappiamo tutti che TivùSat trasmette in 4k.

Dai Mondiali, in tutte le case degli italiani con televisore connesso a internet, sul 101 sarà possibile vedere in 4K le partite. Un'innovazione importante" per "offrire la massima qualità su un evento mondiale". (ANSA).