The Crown, nel nuovo trailer la monarchia nel caos

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - In mezzo alle proteste di aristocratici, politici e da ultima oggi la due volte premio Oscar Judi Dench, Netflix ha diffuso il drammatico trailer della quinta stagione di 'The Crown' in cui descrive la monarchia britannica nel caos e prepara la tragica fine di Lady Diana. "La famiglia reale è in vera crisi", dichiara il giornalista della Bbc Martin Bashir (Prasanna Puwanarajah), mentre la stessa Diana (Elizabeth Debicki) si lamenta: "La gente non capirà mai cosa è stato per me. Non ho mai avuto una chance" tra immagini che la ritraggono al volante di un auto lanciata a grande velocità o distesa inerte nell'acqua di una piscina. L'incendio del castello di Windsor nell''anno orribile' della regina Elisabetta (Imelda Staunton) apre il trailer. La nuova serie, che debutterà su Netflix il 9 novembre, non arriva alla morte di Diana che farà parte della sesta stagione attualmente in lavorazione (anche se, a quanto pare, l'incidente mortale a Parigi non sarà mostrato esplicitamente). (ANSA).