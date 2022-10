"Tale e Quale Show", omaggio a Gabriella Ferri e Milva

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata il 21 ottobre, alle 21.25 in diretta dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. La terza puntata è stata vinta ex aequo dalla coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e da Valentina Persia, che hanno conquistato tutti con due magistrali interpretazioni, rispettivamente di Stanlio e Ollio e Clementino. A seguire, Elena Ballerini e Gilles Rocca.

Ma ecco in quali vesti vedremo in questa puntata gli undici Artisti (più uno) che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Elena Ballerini sarà Arisa, Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin, Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez, Valeria Marini imiterà Shakira, Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva, Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri, Andrea Dianetti avrà le sembianze di Achille Lauro, Claudio Lauretta interpreterà Renato Zero, Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi, Antonino si identificherà in Rod Stewart, il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. L'obiettivo di tutti? Scalare il vertice della classifica. Come? Convincendo la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest'anno i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più 'acclamate' da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all'elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 12". (ANSA).