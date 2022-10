Si conclude programma Cazzullo, La7 'al lavoro per 2/a edizione'

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Si conclude su La7 il primo ciclo di "Una giornata particolare", raccontato e condotto da Aldo Cazzullo. Sei puntate che hanno accompagnato il telespettatore in un viaggio avvincente alla scoperta di una giornata cruciale di un grande personaggio che ha influito, con la sua storia personale, su quella collettiva della nostra società. Il programma, in onda il mercoledì in prime time, ha fatto segnare complessivamente una media del 4,1% di share con oltre 700mila spettatori medi (728.162). Ogni puntata - segnala la rete - ha contattato in media oltre 3 milioni di spettatori (3.024.543) con ascolti eccellenti anche nelle fasce di pubblico pregiato come testimoniano il 9,3% di share medio sui laureati e l'8,2% sul pubblico appartenente alla classe socio/economica più elevata.

"Siamo molto soddisfatti del programma - commenta il direttore di rete Andrea Salerno - sia in termini di contenuti che di risultati tant'è che stiamo già lavorando alla seconda edizione".

Una giornata particolare ha trattato molti argomenti e personaggi di epoche anche distanti tra loro ma che riportano sempre con grande attualità al mondo di oggi. Dall'omicidio di Giulio Cesare alla Marcia su Roma, alla vita e alla "regola" di San Francesco, all'abiura di Galileo Galilei, alla storia e alla violenza subita da Artemisia Gentileschi fino alla grande epopea e alla fuga di Napoleone dall'Isola d'Elba. Un racconto basato su fatti e documenti, investigando nelle pieghe del tempo, che è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico grazie alla forza della narrazione ma anche alle straordinarie immagini girate nei luoghi dove sono accaduti gli eventi. Il programma di Alessandro Sortino e Andrea Felici è un format originale La7 e Stand By Me, prodotto da Simona Ercolani.

(ANSA).