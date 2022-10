Romulus II, su Sky serie di Matteo Rovere

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nuove città, nuovi popoli, nuovi re: la seconda, ancora più epica stagione di romulus, prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia, al via domani in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Romulus II - La guerra Per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere, andrà ogni venerdì su Sky Atlantic e sarà disponibile on demand.

La nascita di Roma come non è mai stata raccontata in otto nuovi episodi - girati come i precedenti interamente in protolatino - arriveranno al cuore del mito fondativo di Roma, con i protagonisti della prima stagione, Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros), cui nei nuovi episodi si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L'uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L'amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum.

Tornano anche Vanessa Scalera (Silvia), Sergio Romano (Amulius) e Demetra Avincola (Deftri). Nei primi due dei nuovi episodi, girati rispettivamente da Matteo Rovere e Enrico Maria Artale, Yemos e Wiros, figli della Lupa e fratelli per scelta e per destino, fondano Roma insieme a Ilia, Deftri, all'intero popolo dei Ruminales e a un gran numero di latini in cerca di un nuovo inizio e di una nuova patria. I due sono proclamati re della città che sorge al posto della vecchia Velia. Roma è una città fondata non sul sangue e sulla vendetta, ma sulla giustizia e sulla pace, una promessa di fratellanza e riscatto sociale per tutti. In tutti i territori si parla solo delle loro gesta, tanto che la voce giunge fino al crudele re di Cures, Tito Tazio, che invita i due fratelli nella terra dei Sabini.

L'invito si dimostra un agguato che porta al rapimento delle sacerdotesse sabine. (ANSA).