Torna Drag Race Italia, giudice di puntata Patty Pravo

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Dopo il successo della prima edizione di Drag Race Italia, (Miglior programma televisivo dell'anno, Programma tv più innovativo dell'anno), si riaccende la magia di Drag Race Italia, prodotto da Ballandi per Warner Bros Discovery.

Basterà un battito di ciglia - rigorosamente ed esageratamente finte - per continuare a sognare, con la seconda edizione di Drag Race Italia, la versione tricolore del fenomeno di costume internazionale creato da World of Wonder, arrivato negli Stati Uniti alla sua quattordicesima edizione (26 Emmy Awards), che sarà disponibile dal 20 ottobre in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Si confermano giudici per il secondo anno consecutivo: la drag queen Priscilla, l'attrice, scrittrice e conduttrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi. Come giudice ospite della prima puntata sarà una delle donne più istrioniche della scena musicale italiana: Patty Pravo.

Le nuove 10 concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Italia's Next Drag Superstar e la vincitrice, come per l'edizione precedente, diventerà per un anno ambassador MAC Cosmetics, main sponsor del programma, e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

In ogni puntata le concorrenti dovranno superare due prove: la Mini Challenge, per mettere in risalto ironia ed improvvisazione e la Maxi Challenge, dove dimostrare tutta la loro creatività nell'arte drag. Durante il programma dovranno concentrarsi su un tema diverso in ogni puntata e portarne la loro interpretazione sul Main Stage sfilando con abiti realizzati da loro, per cercare di conquistare la giuria con il loro carattere e le loro interpretazioni. Le due peggiori dovranno giocarsi il loro posto per proseguire nella gara nella celebre prova "Lip sync for your life", una sfida in cui dovranno eseguire alla perfezione il playback di una famosa canzone. Tolti gli artigli da gara di glitter e paillettes, l'appuntamento è con il talk "After the race" - disponibile solo su discovery+, dopo 24 ore dal rilascio di ogni puntata - in cui Tommaso Zorzi rivivrà con la concorrente appena eliminata i momenti più belli e più critici del percorso di Drag Race Italia. (ANSA).