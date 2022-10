Bosé, la serie biopic dal 3 novembre su Paramount+

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Paramount+ ha annunciato la data della première della sua serie originale, Bosé, il biopic basato sulla vita del cantautore spagnolo Miguel Bosé, che sarà disponibile in Italia dal 3 novembre. Segue l'intensa e drammatica vita del leggendario cantautore, tra i suoi punti di forza e le sue debolezze, e offre al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera. Ogni episodio è incentrato su una diversa canzone di Miguel Bosé e ripercorre momenti cruciali della vita dell'artista attraverso dei flashback.

José Pastor e Iván Sánchez ritraggono Miguel in diversi momenti della sua vita. Il cast comprende anche Nacho Fresneda nel ruolo del padre, Luis Miguel Dominguín, e Valeria Solarino in quello della madre Lucia Bosé. Fin dalla nascita: suo padre, Luis Miguel Dominguin, era tradizionale e conservatore e una figura di spicco della corrida spagnola, mentre sua madre, Lucia Bosé, era una grande star del cinema italiano, sofisticata e moderna nei modi. Bosé nacque con il carattere forte del padre, la bellezza della madre, la ribellione e l'eleganza di entrambi.

Nel 1968 la tumultuosa relazione dei genitori giunge al termine e dopo 13 anni decidono di separarsi, uno scandalo all'epoca per la Spagna conservatrice. All'età di 11 anni, la separazione ha un grande impatto su Bosé, segnando l'inizio del cambiamento della sua personalità in un personaggio seducente e dirompente - tratti caratteriali che userà per scuotere il mondo un decennio più tardi. Circondato da un alone di mistero e fascino, Miguel Bosé è sempre stato una persona molto riservata.

Il racconto si svolge durante la promozione del suo album multi-platino Papito, un momento speciale per Miguel che decide di realizzare un sogno a lungo rimandato: diventare padre.

