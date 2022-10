La Bbc compie 100 anni, modello fra luci e qualche ombra

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - La prima emittente nazionale al mondo - non solo per longevità, ma anche per dimensioni con oltre 20mila dipendenti - taglia il 18 ottobre il traguardo dei 100 anni di trasmissioni, in origine solo radiofoniche, poi televisive, oggi anche online: è la Bbc, modello esemplare di servizio pubblico per tanti ammiratori (seppure non senza qualche ombra) e formidabile strumento di soft power per il Regno Unito, oltre che capostipite dei media occidentali.

Imitata più o meno malamente in mezzo mondo, in un secolo di storia - e nonostante inevitabili inciampi e rinnovate accuse recenti di faziosità - la 'Zietta' ('Auntie', come i sudditi di Sua Maestà erano un tempo soliti apostrofarla, familiarmente) ha saputo rimanere sinonimo di autorevolezza. Capace di agganciarsi sempre ai tempi, a modo suo, voce da ascoltare per le generazioni di spettatori che si sono succedute dalla fondazione. Correva l'anno 1922 quando le poste britanniche, e un gruppo di sei compagnie di telecomunicazioni (tra le quali la Marconi Company, creata sull'isola dall'italiano Guglielmo Marconi), danno vita alla British Broadcasting Company, come servizio radiofonico sperimentale. Data che ancora oggi rappresenta uno spartiacque tra l'epoca della radiofonia ai primi passi e l'istituzione di un servizio pubblico vero e proprio: nato con l'intento di "educare, formare, intrattenere".

Fin da subito all'avanguardia, grazie alla programmazione quotidiana, nel 1936 la Bbc, dopo quattro anni di sperimentazioni, inaugura anche il servizio televisivo, il primo al mondo a trasmettere ogni sera per tre ore immagini in bianco e nero. Strumento essenziale in quel frangente della storia a corredo della voce di Radio Londra sul fronte della sfida di vita o di morte della Seconda Guerra Mondiale contro il nazifascismo. Al pari della monarchia, la Bbc è sinonimo per antonomasia di ciò che resta del soft power britannico, intrecciato tra l'altro indissolubilmente proprio con i momenti chiave della Royal Family: a cominciare dall'incoronazione della regina Elisabetta, nel 1953, evento d'avvio della tv di massa in forza dei 20 milioni di telespettatori che seguirono davanti agli schermi le sette ore di cerimonia. (ANSA).