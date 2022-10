Il Collegio riparte da Frassica nell'Italia del boom economico

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Ai nastri di partenza con tante novità - da martedì 18 ottobre su Rai 2 alle 21.20 - "Il collegio 7", il docureality più amato da giovani in età scolare: una nuova voce narrante (quella di Nino Frassica, già impegnato su Rai3 con Che tempo che Fa), il cast dei docenti in buona parte rinnovato, la divisione in due classi dei 20 partecipanti.

Per il debutto Il collegio torna con un doppio appuntamento, anche mercoledì 19 ottobre; a seguire, l'appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive.

La settima edizione del programma, realizzato con Banijay Italia, è ambientata nel 1958, momento chiave per la storia del nostro '900 che, dopo i traumi e i tormenti post-bellici, si apprestava a vivere il boom che ne risollevò le sorti socio-economiche. La narrazione sarà caratterizzata dall'atmosfera tipica degli anni in cui l'Italia inizia ad assaggiare il "miracolo economico", quando le industrie dell'automobile e degli elettrodomestici vivono una crescita senza precedenti. Sono anni in cui in Italia cresce anche la domanda di scolarizzazione e il boom della produzione industriale richiede figure specializzate: avvocati, operai e ragionieri diventano richiestissimi. Non a caso, nel decennio 1948-1958 gli iscritti all'istruzione media raddoppiano e s'incrementa la scuola secondaria, specie quella tecnica e professionale. Al contempo però restano ancora alti i numeri dell'esclusione: nel 1958 il 65% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni non frequenta alcuna scuola secondaria di 1° grado, mentre il 35% residuo è diviso tra scuola media col latino e l'avviamento professionale. Nel 1958 le infrastrutture cominciano a unire l'Italia: viene inaugurato il primo tratto di un'autostrada, l'A1 da Milano a Parma. La Comunità Economica Europea si riunisce per la sua prima seduta; a Sanremo trionfa Modugno con «Il blu dipinto di blu»; mentre Elvis si arruola.

Poi ancora in tv va forte «Canzonissima»; la Rai lancia il programma «Telescuola»; viene pubblicato «Il Gattopardo» di Tomasi di Lampedusa; al cinema escono «Vertigo» di Hitchcock e «I soliti ignoti» di Monicelli. (ANSA).