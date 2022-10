Si alza sipario sui Mondiali del Qatar in 4k su Tivusat

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La 22esima edizione dei Mondiali di calcio vedrà la tv satellitare assoluta protagonista di Qatar 2022 che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre. Va ricordato come questo mondiale sia l'ultima occasione per i tifosi di vedere in campo 32 Nazionali contemporaneamente: dal 2026, infatti, tutto cambierà perché il totale ammonterà a 48.

Le 32 squadre disputeranno in otto stadi un totale di 64 partite: per sette il fischio d'inizio sarà alle ore 11; otto cominceranno alle ore 14; 25 alle ore 16-17; e infine 24 gare si disputeranno alle ore 20. 56 partite si potranno vedere in altissima definizione su Tivùsat al canale Rai4k. Il primo match non vedrà in capo i padroni di casa e neanche i campioni del mondo in carica, un fatto decisamente raro. Per tornare a un precedente bisogna risalire al 1954, quando i mondiali organizzati in Svizzera furono aperti da Messico e Brasile.

Saranno i primi mondiali a non disputarsi d'estate e si giocheranno nel mese che precede il Natale. Manca poco più di un mese al calcio d'inizio della partita tra Senegal e Paesi Bassi, prevista il 21 novembre. Sarà il primo mondiale a disputarsi in Medio Oriente, mentre è il secondo a tenersi in Asia, dopo quello che si è diviso tra Corea del Sud e Giappone nel 2002. Un mondiale per il quale sono state reclutate più di due milioni di persone da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka e Filippine per costruire sette stadi, una città, aeroporti e infrastrutture. Una vera e propria maratona di calcio, per arrivare alla finalissima di domenica 18 dicembre alle ore 16 quando al Lusail Stadium, davanti ad 80 mila spettatori, sarà alzata al cielo la coppa del mondo. Per godersi lo spettacolo al meglio, insomma, gli appassionati dovranno disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). (ANSA).