Lina Sastri, torno in tv per raccontare le donne

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Devo dire grazie ad Assunta, perché mi ha dato l'opportunità di raccontare una donna che ha molto da dire, in un'età piena di consapevolezza ma anche di problemi e insicurezze, come quelle sulla propria immagine": così Lina Sastri racconta all'ANSA il ruolo che interpreterà nella fiction di Rai1 "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", in onda dal 20 ottobre in prima serata. L'attrice partenopea vestirà i panni dell'ex suocera del protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo: Assunta è una donna indipendente, senza marito, "fintamente burbera, molto energica, involontariamente comica", spiega, "di ruoli così il cinema italiano non ne offre molti: è ai limiti della comicità ed è insolito, perché esplora una fase interessante e delicata della vita di una donna, quella cioè di quando non si è più giovani ma non ancora vecchie". Un modello femminile non convenzionale quindi né legato agli stereotipi del Sud: "Sono grata alla scrittura non prevedibile di Diego De Silva, dai cui romanzi la fiction è tratta, e al regista Alessandro Angelini, che mi ha fortemente voluta", prosegue l'attrice, che a novembre sarà di nuovo in tournée con lo spettacolo "Eduardo mio". La fiction arriva in un momento importante nella carriera dell'attrice, quello che segna il passaggio anche alla regia cinematografica: è infatti in lavorazione "La casa di Ninetta", film che racconta la storia della madre dell'artista malata di Alzheimer. Tratto dall'omonimo libro (edito da Guida Editore), il film sarà una storia di donne raccontata da donne: "Ho scritto il libro seguendo il filo dei pensieri, di getto: mia madre era una donna straordinaria", racconta ancora Lina Sastri, che oltre a curare la regia interpreta il ruolo di se stessa, "per un periodo ho portato il libro a teatro, ma era qualcosa di troppo privato, e ho deciso di abbandonarlo. Ora dopo 7 anni finalmente abbiamo iniziato a girare nel mio quartiere di origine, San Lorenzo, a Napoli". (ANSA).