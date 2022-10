(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il docufilm "Ovunque per il bene di tutti" approda su RaiPlay a partire da oggi, 15 ottobre.

Prodotto dalla FNOPI, in collaborazione con Clipper media, per la regia di Gianluca Rame, il racconto nasce dal Congresso itinerante che dal 2021 al 2022 si è tenuto lungo tutto la Penisola. La Federazione, che riunisce gli oltre 460.000 infermieri e infermieri pediatrici in Italia, ha infatti pianificato un viaggio per disegnare il futuro della sanità, valorizzando tutti quei progetti di assistenza territoriale attivati anche a seguito della pandemia da Covid-19. "Ovunque per il bene di tutti" raccoglie le voci dei protagonisti che hanno dato vita a progetti premiati come eccellenze infermieristiche italiane, da nord a sud.

L'opera mostra il nuovo ruolo dell'infermiere nel suo patto di vicinanza con i cittadini, nel valore etico e deontologico, oltre che clinico, della professione, e una riflessione sul concetto di prossimità, dove i cittadini, fragili e malati, non devono essere lasciati soli. Il viaggio condotto dal documentario parte simbolicamente il 12 maggio 2021 da Firenze, nella giornata Internazionale dell'Infermiere e finisce un anno dopo a Palermo, ricevendo per l'occasione la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Siamo molto orgogliosi di questo lavoro e ringraziamo la RAI per la sensibilità e l'interesse all'intero progetto.

Un'iniziativa dall'alto valore simbolico, da parte della più importante azienda culturale del Paese, che contribuisce a restituire dignità alla professione - ha affermato la presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli -. Si tratta di un documentario che, per immagini a parole, dà conto delle buone pratiche per l'infermieristica di prossimità: interventi, quindi, che avvengono nelle case, nelle scuole, nelle situazioni di emarginazione e disagio e per le fasce più fragili della popolazione, dando così uno spaccato dell'importanza del ruolo degli infermieri che non sono presenti solo negli ospedali, ma in tutto il territorio e non si occupano solo della cura, ma anche del benessere complessivo e della qualità della vita delle persone. Il docufilm lo dimostra, facendo conoscere a tutti le peculiarità che da sempre caratterizzano la nostra attività professionale e su cui tutti i cittadini possono sempre contare, in ogni momento".

Al centro del documentario, quindi, il cambio di paradigma dell'assistenza, il nuovo ruolo dell'infermiere nel suo patto di vicinanza con i cittadini, nel valore etico e deontologico (oltre che clinico) della professione, e una riflessione sul valore che l'infermieristica dà al concetto di prossimità, dove i cittadini, soprattutto i fragili e i malati, non devono essere lasciati mai soli. (ANSA).