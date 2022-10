Rovere, in Romulus II più epica e azione

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Ancora più epica, sulfurea, ricca di azione e mistero, e girata ancora in proto latino, passa oggi alla Festa di Roma ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere che racconta il mito fondativo della città che diventerà Caput Mundi. Prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, questa serie dal 21 ottobre in esclusiva su Sky, e in streaming solo su NOW, torna nel segno del rilancio. Ovvero nuove città, nuovi popoli, nuovi re, più sorprese in otto episodi con i protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) cui si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica) che interpreta un suggestivo sardanapalesco re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce) è invece Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L'amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Vanessa Scalera (Silvia), Sergio Romano (Amulius) e Demetra Avincola (Deftri).

Venduta in più di 40 paesi, la serie ha un team formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, e da Francesca Mazzoleni. Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Luculano, cui si uniscono Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Ecco quello che si vede. Yemos e Wiros figli della Lupa e di Silvia, fratelli per scelta e destino, sono proclamati re di una nuova città consacrata a Rumia: il suo nome è ROMA e sorgerà al posto della vecchia Velia. Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini, temendo l'espansione del regno oltre i confini, invita i due re per un rito che si rivelerà un'imboscata. Ma Yemos e Wiros non solo se la caveranno, ma strapperanno al re le sacerdotesse Sabine. Tra i due fratelli inizia però una crisi perché a Roma può esserci un solo re. Chi prenderà il nome di ROMULUS? "Il senso era di portare avanti una serie partendo da un mondo già creato usato come blocco di partenza, ma con qualcosa in più. Nel segno dell'intrattenimento popolare, dell'epica e dell'azione, un po' come questa seconda stagione fosse una nuova prima" dice all'Auditorium Matteo Rovere.

Gli fa eco il produttore Riccardo Tozzi: È una serie molto figlia del cinema, ma questa volta abbiamo voluto avvicinarci di più alla leggenda mettendo su una stagione con una componente emozionale molto alta". (ANSA).