Nel 2021 spesi 1 mld e 400 mln in contenuti video-televisivi

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - È di oltre 1.400 milioni il costo totale di produzione di contenuti originali video-televisivi in Italia nel 2021 (esattamente 1.420-1.470 milioni) con una crescita rispetto al 2017 del +37%. È quanto emerge dal 4/o Rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale dell'Associazione Produttori Audiovisivi, illustrato oggi dal presidente Giancarlo Leone nell'ambito del Mia-Mercato Internazionale Audiovisivo.

Sono gli investimenti in serie e film per la TV e il Vod, si legge nel Rapporto, la componente principale del valore della produzione audiovisiva originale. Si tratta anche della componente che ha registrato la crescita maggiore fra il 2017 e il 2021 (+62%), seguita per dimensioni d'investimento dal segmento dell'intrattenimento e degli altri generi (documentari, programmi di attualità e approfondimento, talk show, magazine culturali etc.).

"Se gli attuali trend di mercato, caratterizzati da un forte aumento della domanda nazionale e internazionale, saranno confermati - ha spiegato Leone - si prevede una crescita significativa degli investimenti in serie e film per la tv e il Vod, che dovrebbe basarsi per i prossimi quattro anni su un Cagr pari al 5%". Una decelerazione, quindi, "ma è normale - commenta - Ci stiamo avvicinando al plateau". (ANSA).