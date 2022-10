I Maneskin in esclusiva a Che tempo che fa da Fazio

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Maneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d'oro, ospiti in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 16 ottobre su Rai3. La band dei record sarà ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo The Loneliest, la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. I Måneskin hanno inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come "New Artist Of The Year", "Favorite Rock Artist", "Favorite Pop Duo or Group" e "Favorite Rock Song" con Beggin', due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie "Best Rock" e "Best Italian Artist". Anche la colonna sonora originale del film ELVIS, a cui hanno collaborato con il brano If I Can Dream, è in nomination nella categoria "Favorite Soundtrack". La band ha già vinto il titolo "Best Rock" agli MTV EMA lo scorso anno, e quest'anno ha conquistato la categoria "Best Alternative Video" agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano). A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria "Groupe International de l'Année" agli NRJ Music Awards 2022 di Cannes e la certificazione triplo disco di platino in US per il brano Beggin', che ha venduto 3 milioni di copie. Il 26 ottobre riprenderanno il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre 20 città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023.

(ANSA).