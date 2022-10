On The Line, il thriller con Mel Gibson su Sky il 31/10

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - On the Line, film Sky Original con protagonista Mel Gibson, dal 31 ottobre sarà in esclusiva sarà alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspence, in streaming solo su Now. E' un thriller incalzante diretto da Romuald Boulanger, in cui l'attore premio Oscar© Mel Gibson interpreta il conduttore radiofonico di successo Elvis Cooney. Durante una diretta, la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia lo catapulterà in una lotta adrenalinica per la sopravvivenza. Nel cast con lui anche Kevin Dillon, Enrique Arce, William Moseley e Nadia Farès. L'unico modo che il conduttore ha per salvare le persone che ama è di mettere in atto un articolato gioco per la sopravvivenza. Nel corso di una sola notte, dovrà riuscire a scoprire l'identità del criminale che lo tiene sotto scacco e salvare i suoi cari. (ANSA).