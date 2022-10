Mia Ceran e Pardo guidano due nuovi programmi del daytime Rai2

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Nei tuoi panni, condotto da Mia Ceran, e Ti sembra normale? guidato da Pierluigi Pardo con il contributo della sondaggista Alessandra Ghisleri sono i due nuovi programmi di Rai2 presentati dalla direttrice dell'Intrattenimento Day Time Simona Sala alla presenza dei conduttori. Il primo esordisce lunedì 17 ottobre dalle ore 17:00. Il secondo è al via da sabato 15 dalle ore 14:00.

Sala sottolinea che "i programmi sono sparsi tra i Centri di Produzione Rai italiani". Ceran, che annuncia di aspettare il secondo figlio, il primo ha un anno, dice: "Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di entrare l'una nei panni dell'altro e sono consapevoli di avere dei nodi da sciogliere". "I partecipanti si scambiano per una giornata i loro ruoli. Invitiamo tutti a fare un esercizio di empatia. Dopo la parte destinata al documentario, c'è un momento in cui siamo in studio con i protagonisti. Con loro presenziano ospiti ed esperti, che analizzano quanto accaduto durante l'esperimento.

La sigla del format - aggiunge - è cantata da Alfa, un giovane che ha scritto un brano perfetto per noi". Sala fa sapere che "si sta lavorando anche a un podcast sullo show".

Di Ti sembra normale?, guidato dal giornalista sportivo, Sala dice: "Volevamo provare un nuovo game. Sono molto contenta di avere con noi Pierluigi Pardo. Speriamo che con lui possa arrivare un nuovo pubblico, più giovane e maschile. Le domande dello show sono vere e coinvolgenti". Pierluigi Pardo aggiunge: "Per me è un onore essere qui. L'obiettivo è analizzare in modo scientifico le abitudini degli italiani. Per farlo avremo in tutte le puntate la sondaggista Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Essendo un game, ci sono a disposizione dei soldi. Il primo episodio non avrà montepremi e servirà per far capire al pubblico il format". Ghisleri afferma: "Il progetto è molto bello, permette di scoprire chi sono davvero gli italiani. Non è un gioco facile. Emergeranno tante marachelle". (ANSA).