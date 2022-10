L'ex ad Rai Salini entra nel cda di Minerva Pictures

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'ex amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini - che prima di dirigere la tv pubblica italiana ha ricoperto incarichi di primo piano in Sky, Fox International Channels e Discovery Italy - è entrato a far parte dell'italiana Minerva Pictures , che sta intensificando la sua espansione dal film alla TV e ai contenuti in streaming. Lo anticipa Variety.

Il veterano dirigente televisivo diventerà un membro del consiglio di Minerva, con sede a Roma, la società di produzione, editoria digitale e distribuzione guidata da Gianluca Curti.

Salini, oltre a entrare a far parte del consiglio di Minerva, sarà responsabile delle "attività commerciali con emittenti e streamer", ha affermato Curti, aggiungendo che il dirigente ha il mandato di esplorare opportunità che vanno oltre film, serie TV e documentari.

Al Mia, Drama Pitching Forum di quest'anno in corso a Roma, Minerva presenta una serie Ttv, intitolata La ballata di Mila, basata sull'omonimo romanzo dell'autore italiano bestseller Matteo Strukul, pubblicizzato come la prima serie pulp noir italiana incentrata su una protagonista femminile, la cacciatrice di taglie italiana Mila Zago, alias Red Dread.

