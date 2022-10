Attore John Cleese lancia suo show satirico su Gb News

(ANSA) - LONDRA, 10 OTT - L'attore britannico John Cleese, componente del leggendario gruppo comico dei Monty Python, a 82 anni inizia una nuova avventura professionale: quella di conduttore di uno show su Gb News, una nuova emittente all-news filo Brexit nata l'anno scorso nel Regno Unito. Il comico pluripremiato in una intevista alla Bbc ha criticato la 'cancel culture' e promette che il suo programma andrà contro il politicamente corretto. "C'è un'enorme quantità di informazioni importanti che vengono censurate, sia in tv che sulla stampa - ha detto Cleese - nel mio nuovo show ne parlerò molto.

Preparatevi a rimanere scioccati". L'ex Monty Python condurrà il programma, una sorta di notiziario satirico, col comico Andrew Doyle, fra l'altro autore dei testi per Jonathan Pie, personaggio creato dal 'comedian' Tom Walker che nei suoi spettacoli e nei video online si finge un giornalista libero di criticare senza alcun filtro la politica e la società britannica. (ANSA).