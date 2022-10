Scintille Zanicchi-Lucarelli a Ballando, l'insulto poi le scuse

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Duello tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli l'8 ottobre a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ha debuttato con la nuova edizione su Rai1. La cantante, scesa in pista con Samuel Peron, non ha gradito lo 'zero' ricevuto in voto dalla giornalista, che fa parte della giuria del programma, e dopo averle detto "dammi quel cacchio che vuoi", si è rivolta verso il partner sussurrandogli all'orecchio un "tr..ia", a microfono però aperto.

Il video è diventato subito virale sui social, condiviso dalla stessa Lucarelli che lo ha postato con il commento "Io attendo le scuse" e ha incassato l'immediata solidarietà di Fabio Canino, anche lui in giuria a Ballando: "Totale solidarietà a @stanzaselvaggia. L'offesa volgare e becera di @ivazanicchi non può passare. Deve chiedere scusa". Anche Milly Carlucci, alla quale è stato prontamente segnalato il caso, è tornata sull'episodio durante la puntata: "Le verifiche sono in corso, ma mi scuso per prima se questa cosa è avvenuta", ha sottolineato la conduttrice.

A fine puntata, su Twitter, le scuse di Iva Zanicchi: "Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria". (ANSA).