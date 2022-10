Nelle case degli italiani si fa spazio la tv in 4K

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Guardare un film al cinema o godersi una partita allo stadio, ma stando comodamente sul divano di casa. Tutto questo sta diventando possibile grazie alle tv di nuova generazione. Apparecchi in 4K, ovvero con una risoluzione di quasi quattromila pixel orizzontali. O addirittura in 8K, dove i pixel arrivano quasi ad ottomila. È questa la nuova frontiera del piccolo schermo, che tanto piccolo in realtà non lo è più. Nelle case degli italiani, infatti, entrano sempre più televisori di medie e grandi dimensioni in grado di offrire un'ottima esperienza visiva e sonora. Televisori in 4K acquistati sull'onda dei bonus messi a disposizione dal governo in tempi di switch off del digitale terrestre. I dati rilasciati dal Mise relativi alla ricerca della Fondazione Ugo Bordoni, in collaborazione con Swg, sulla diffusione degli apparati tv in Italia sottolineano che a giugno 2022 erano oltre 30 milioni i televisori (su un totale di circa 47 milioni) in grado di ricevere il DVB-T2. E le previsioni per fine anno sono che circa 22 milioni di famiglie residenti in Italia (su 26 milioni) avranno in casa una tv di ultima generazione. Si può inoltre ragionevolmente stimare che siano oltre dieci milioni i televisori 4K già presenti nelle case. Milioni di spettatori che chiedono agli editori di tenere il passo della tecnologia mettendo a diposizione contenuti prodotti in altissima definizione. È quello che già fa la pay tv: da Sky a Netflix, da Prime Amazon a Disney+. Ma c'è anche chi ha deciso di alzare il sipario del 4K sul 'palco' della tv in chiaro. Si tratta di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita, che può contare su un bouquet con oltre 130 canali. Di questi oltre 70 sono in alta definizione e ben sette vengono trasmessi in 4K. Tra questi, al 201, c'è Rai4K, canale del servizio pubblico che in autunno trasmetterà in esclusiva ben 56 gare su 64 del Mondiale in Qatar in altissima definizione. Un posto in tribuna restando comodamente sul divano. (ANSA).