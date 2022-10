Insinna torna all'Eredità, orgoglio far compagnia agli italiani

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "L'anno che ci attende probabilmente sarà tremendo: speriamo di essere all'altezza e di trovare la cifra giusta per non essere troppo né troppo poco. Noi però in quell'ora diamo la possibilità di far rifiatare l'anima, e facciamo compagnia soprattutto alle persone magari anziane che vivono sole. Questa è una cosa che mi riempie di orgoglio": per Flavio Insinna, che dal 31 ottobre sarà di nuovo su Rai1 al timone de "L'Eredità", portare un sorriso nelle case degli italiani è senza dubbio un impegno da prendere molto seriamente.

"L'Eredità è un classico e piace a tutti, ma proprio per questo per me rappresenta una responsabilità. Questa è la 21/a edizione, non siamo più bambini, siamo ragazzi", dice in un'intervista all'ANSA il conduttore, anche tra i protagonisti della fiction "La stoccata vincente", prossimamente in onda su Rai1, "questo è un programma da custodire sempre: le persone, è vero, ci vogliono bene, ma, come nello sport, l'aver fatto un buon campionato non vuol dire che poi ti regalino le vittorie.

Te le devi meritare: lo penso da sempre nel lavoro, è uno dei sentimenti che mi anima".

Slittato a fine ottobre nella programmazione di Rai1, l'amatissimo quiz preserale celebre per la sua ghigliottina finale non cambierà pelle: se è vero che "format che vince non si cambia", ci saranno "piccole sorprese e novità, perché questo è uno dei modi di dire grazie al pubblico. Non stravolgiamo nulla, siamo pronti a divertirci, però ci rinnoviamo un po'".

L'idea è quindi quella di restare fedeli a un programma che nel proprio dna ha la leggerezza unita al divertimento intelligente, cercando di lasciare fuori, almeno per un'ora, le tragedie del mondo. "Il momento è difficile, torno a dire che è una responsabilità andare in tv", spiega Insinna, "poi però le persone mi dicono che è come se ogni sera io andassi a cena a casa loro. E allora sento che questo mestiere può essere utile a portare vicinanza alla gente". (ANSA).