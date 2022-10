Babylon Berlin, torna la Germania noir degli anni '20

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Una vasca, all'interno un uomo nudo con gli elettrodi alle tempie, una voce fuori campo e in un'altra stanza un medico che controlla il macchinario: "Al termine del viaggio avrai sconfitto la paura e sarai invincibile. Respira, inspira, dentro, fuori. Sta arrivando il grande freddo, il tuo respiro è vita, la paura è morte. Il tuo respiro sa che in questa vita è racchiuso un'inizio... è pronto per la grande battaglia". Si apre con queste immagini suggestive e ricordi, non si capisce se indotti o veri, in una sorta di flashback, la serie noir Babylon Berlin, la più rappresentativa della Germania, diventata un caso mondiale, premiata da critica e pubblico e pronta a tornare con la quarta stagione, dall'11 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streamign su Now.

Tratta dal bestseller di Volker Kutscher 'La morte non fa rumore', la serie Sky Original, ambientata in Germania nel 1929, quando la Repubblica di Weimar cominciava a indebolirsi, vede come protagonisti Volker Bruch e Liv Lisa Fries nei panni del detective Gereon Rath e di Charlotte Ritter, che indagano su casi che li hanno portati in tutto il mondo, dalla scena del cabaret berlinese al ventre oscuro dei primi film, al settore finanziario in crisi e all'emergere di violenti partiti politici nazionalisti che culmineranno nella seconda guerra mondiale.

Gereon Rath (Volker Bruch) viene trasferito da Colonia a Berlino per lavorare nella sede della polizia della nota città tedesca. L'uomo è un veterano della prima guerra mondiale che soffre ancora di disturbo da stress post-traumatico, appesantito dal dolore per la morte di suo fratello durante il conflitto.

Siamo nel gennaio del 1931, Gereon è sotto copertura, Charlotte rischia il suo lavoro per proteggere la sorella Toni. Intanto i nazisti stanno occupando le leve del potere.

Ispettore capo della squadra omicidi, Gereon è un uomo serio, dedito al lavoro, con delle sfaccettature imprevedibili e un'inaspettata passione per il ballo. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) viene da una famiglia proletaria, è determinata e coraggiosa, disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi.

(ANSA).