Rinviato il Costanzo show, "un po' di febbre, nulla di grave"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo. Sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre: niente di grave, ma è frutto della stagione, è influenza. Per questo motivo stasera andrà in onda uno speciale del Costanzo show, con una serie di scelte fatte da varie puntate importanti". Così, in un video pubblicato su Witty Tv e rilanciato su Instagram, Maurizio Costanzo spiega i motivi del rinvio della registrazione della puntata del 7 ottobre del suo show, in seconda serata su Canale 5. Gli ospiti previsti erano Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo.

"Poi - aggiunge il giornalista e conduttore rassicurando il suo pubblico - tutto passerà e la settimana prossima ci troveremo di nuovo insieme, non dal salotto di casa mia, ma dal palco del Parioli. Grazie e scusatemi". (ANSA).