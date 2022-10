Paolo Conticini, il mio nuovo preserale per Rai2

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Una scatola gigante campeggia al centro dello studio. Al suo interno, un contenuto misterioso, un oggetto o una persona. Nemmeno il conduttore sa cosa o chi si nasconda nella scatola. Ogni sera, insieme all'aiuto di un ospite vip sempre diverso, deve provare ad indovinare. "Anche solo facendo le prove mi sono divertito: sono strafelice, è uno show che mi consente di sfruttare tante mie caratteristiche, dal canto al ballo, alla verve comica. All'inizio ho impiegato qualche secondo a comprendere cosa dovevo fare, se il conduttore o il concorrente, poi ho capito il trucco, e ho fatto entrambe le cose", dice Paolo Conticini, attore, cantante, reduce da Cash or Trash, in onda nella fascia preserale del Nove, dalla vittoria, nei panni della Volpe, al Cantante mascherato su Rai1 e dal secondo posto all'ultima edizione di Ballando con le stelle, pronto a sbarcare da protagonista con un nuovo programma, Una scatola al giorno, in onda da martedì 11 ottobre dal lunedì al venerdì alle 19.50, su Rai2, realizzato in collaborazione con Stand by me. Lo show rappresenta una novità nel panorama televisivo italiano per la meccanica particolare che vedrà Conticini nei panni del conduttore e, allo stesso tempo, del concorrente.

Presenza costante di ogni puntata sarà una scatola, posta al centro dello studio: "E' lei la vera protagonista del programma, è dotata di voce, insomma una scatola parlante" ironizza Conticini. "Il suo contenuto nascosto dovrà essere scoperto proprio da me con l'aiuto di un vip ospite". Il programma vedrà inoltre la presenza in studio di un comitato scientifico ("C'è poco da scherzare, sono serissimi e affidabili: non mi prenderanno in giro, certo qualche volta potrebbero anche depistare"), formato dai due comici Marco Marzocca e Francesca Manzini, che forniranno gli indizi a Conticini e al suo ospite.

Come? "Aiuteranno me e i concorrenti a risolvere l'enigma attraverso una serie di indizi: contributi musicali, cinematografici, televisivi, videomessaggi, oggetti e anche persone in carne e ossa che si presenteranno in studio". (ANSA).