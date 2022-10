Ossini si taglia una ciocca, "anche uomini con donne iraniane"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina, si è unito alla protesta a sostegno dei diritti delle donne iraniane tagliandosi una ciocca di capelli in diretta su Rai1. E' il primo uomo ad aderire al gesto simbolico che sta coinvolgendo in questi giorni anche il mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo.

"Pensavo, com'è possibile che quando c'è una causa che riguardano tutti scendono in piazza uomini e donne; quando invece il problema riguarda solo le donne si mobilitano quasi ed esclusivamente le donne? Con questo piccolissimo gesto - ha spiegato Ossini - anche io voglio unirmi alla protesta delle donne e far capire che anche gli atti simbolici contano e sono importanti. Da soli non facciamo per niente strada, insieme possiamo veramente salvare questo pianeta e salvare le persone".

(ANSA).