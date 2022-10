Alessandra Mussolini, "ognuno è fluido come vuole"

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Basta con questo sesso e sessualità, ognuno è fluido come vuole: una volta sei così, una volta sei colà. Basta. Vuoi vedere che divento fluida pure io?". E' un passaggio dell'intervento di Alessandra Mussolini, ospite il 2 ottobre di 'Da noi a ruota libera', il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1.

Rispondendo alle domande della conduttrice, Mussolini - che è tra i protagonisti di Tale e quale show - ha parlato tra l'altro delle tematiche di genere. "Devo dire la verità, vedendo anche quanto soffrono i ragazzi, gli adolescenti, quando hanno paura di dire le verità in famiglia, capisci che hai proprio toppato".

E ancora: "Penso si debba fare di più, molto spesso i ragazzi, specie i maschi, diventano anoressici perché non riescono a esprimersi". (ANSA).