A Milano Costantino 'celebra' nozze in cappella stile Las Vegas

Dalla scorsa notte a Milano ci sono decine di nuove coppie unite nel vincolo di uno straordinario 'matrimonio' officiato da Costantino Della Gherardesca. In Piazza XXIV Maggio, nel cuore della movida dei Navigli, il conduttore per diverse ore ha celebrato "nozze" nella Quattro Matrimoni Wedding Chapel, un piccola cappella per matrimoni in stile Las Vegas, unici e inimitabili, organizzata in occasione dello show di culto Quattro Matrimoni, in partenza questa sera su Sky e in streaming su NOW.

In pieno stile Las Vegas, Costa era vestito come Elvis, totalmente di bianco e con delle scarpe a punta, anche loro bianche. Cerimonie aperte a tutti senza alcuna distinzione, tanto che protagonisti di questi matrimoni irriverenti sono stati uomini, donne, in 2 e anche in 3, ma anche animali domestici - come i 2 cani che hanno sposato gioiosamente e scodinzolanti i rispettivi padroni - ed oggetti, come la Giulietta che ha messo la fede "alle ruote" legandosi per la vita alla sua proprietaria, che ha esclamato "È l'amore più duraturo della mia vita". Una lunga fila di coppie di innamorati (ma non solo) ha affollato la piazza, centinaia di persone si sono messe in coda sin dal tardo pomeriggio fino a ridosso della mezzanotte, scattando foto alle bizzarre cerimonie ma anche agli oggetti a tema forniti dall'organizzazione della Wedding Chapel per vivere al meglio le nozze: dai classici velo, bouquet, cravatta, papillon, pochette da taschino, gonna in tulle per i novelli sposi più romantici, a giubbino di pelle, chitarre (gonfiabili) e parrucca per i più rock, ma non mancavano coroncine di fiori, camicia hawaiana, collana di fiori e occhiali da sole per una festa in stile Hawaii oppure parrucche colorate e boa piumati per chi aveva voglia di trash.

L'iniziativa tornerà anche nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, a partire dalle 15, sempre in Piazza XXIV Maggio e sempre con Costantino celebrante d'onore. Si andrà avanti ad oltranza fino ad accompagnare il pubblico verso la partenza su Sky e in streaming su NOW della nuova edizione di "Quattro matrimoni", show Sky Original prodotto da Banijay Italia, stasera alle 21:15. (ANSA).