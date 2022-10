Silvia Salemi, Avanti tutta è una sfida, pensando ad Arbore

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Parliamo di ripartenza e coraggio, in una bella fascia oraria, quando cioè gli italiani tornano a casa. Punteremo tutto sulle persone e sulle loro passioni". Per Silvia Salemi si tratta davvero di una "scommessa" il nuovo programma "Avanti tutta", che la vedrà impegnata ai microfoni di Isoradio dal 3 ottobre insieme a Ivan Cardia e Dado Coletti. In onda dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20, "Avanti tutta" è un "people show che mette al centro i viaggiatori con i loro talenti, e noi su questi li pungoleremo. Magari chissà si creeranno anche dei personaggi nuovi, proprio come accadeva con Renzo Arbore. È evidente la nostra evocazione, anche nel titolo, di Indietro tutta e per noi lui resta un faro, un maestro di grande ispirazione", dice all'ANSA la conduttrice, che quest'anno festeggia i 25 anni dal celebre brano A casa di Luca, "io e Ivan Cardia racconteremo gli spettatori protagonisti mentre Dado Coletti continuerà a dare la viabilità ma fungerà anche da stimolo con battute comiche e imitazioni simpatiche.

Saremo molto agganciati al territorio e quindi le persone che andremo a selezionare saranno proprio legate ai luoghi di provenienza". "Per me si tratta davvero di una sfida", spiega ancora Salemi, che in estate ha promosso il singolo Noi contro di noi, e ne ha in uscita un altro a novembre, dedicato al tema della violenza sulle donne, "vengo da due anni di Il mio campo libero, programma di Isoradio che si occupava di musica e calcio. Questo è un nuovo inizio, spero di non deludere la direttrice Angela Mariella che ha scommesso su una cosa nuova, un programma che stiamo costruendo insieme". Le piace lavorare in radio? "La radio è pienamente nelle mie corde: non perché io sia una conduttrice consumata ma perché c'è il mio mezzo preferito, il microfono. E ovviamente c'è la voce, che parla direttamente alle persone", prosegue. (ANSA).