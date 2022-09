Trevor Noah lascia The Daily Show, 'è ora di andare'

(ANSA) - NEW YORK, 30 SET - 'E' arrivato il momento'. Dopo sette anni Trevor Noah ha annunciato la sua dipartita da 'The Daily Show', il talk show satirico in onda su Comedy Central. Il comico sudafricano, classe '84, aveva preso il posto di Jon Stewart nel 2015.

"Non è immediato, non scompaio. Non preoccupatevi. Se vi devo del denaro tranquilli vi ripago", ha detto scherzando durante la trasmissione dopo aver informato il pubblico della sua decisione di andare via. Ha poi ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la 'scelta folle' di Comedy Central nell'ingaggiare un 'africano a caso' sconosciuto negli Stati Uniti. "Ho amato condurre lo show - ha sottolineato - è stata una delle mie sfide maggiori, è stata una delle mie gioie più grandi. Ho amato scervellarmi per far ridere le persone anche quando c'erano storie particolarmente di m... nei giorni peggiori. Abbiamo riso assieme, abbiamo pianto assieme. Ma dopo sette anni sento che è il momento".

Un portavoce di Comedy Central ha detto che non è stata ancora stabilita una data per l'addio del comico. L'annuncio di Noah arriva solo pochi mesi dopo quello di James Corden, il quale lascerà 'The Late Late Show With James Corden' nella primavera del 2023.

'The Daily Show' ha una rosa di papabili per sostituire Noah, tra questi, Desi Lydic, Roy Wood Jr., Ronny Chieng, Michael Kosta e Dulcé Sloan tuttavia sarà una scelta difficile in quanto il comico sud africano aveva trasformato il programma in qualcosa di suo, nonostante gli inizi fossero stati una strada in salita. (ANSA).