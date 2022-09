Bernardini, torna Tv Talk e parte dallo stile di Meloni

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La politica e la tv hanno stretto "un patto quasi diabolico" e l'ultima campagna elettorale ha confermato la centralità del piccolo schermo nelle scelte degli italiani. Il racconto di quello che accade in televisione è, in sostanza, un racconto del Paese. Questo, secondo il conduttore Massimo Bernardini, il segreto di Tv Talk che torna dal 1 ottobre ogni sabato su Rai3 per la 18/a edizione, dopo il buon riscontro di pubblico della passata stagione. Primi due appuntamenti in onda alle 15.20, per poi tornare al consueto orario delle 15.00. Ospiti della prima puntata Riccardo Bocca, Giuseppe Brindisi, Manila Gorio, Barbara Gallavotti, Marta Cagnola, Maria Volpe, Giorgio Simonelli e in collegamento Bruno Vespa, Roberta Petrelluzzi, Gabriele Corsi. "Nella prima puntata - racconta Bernardini in un'intervista all'ANSA - faremo un bilancio della campagna elettorale in tv.

Ragioneremo con Bruno Vespa, che ha raccontato il post voto su Rai1, con Giuseppe Brindisi che è andato tutta l'estate in onda su Retequattro e con Manila Goria, conduttrice di un talk su Antenna Sud, che ci può aiutare a capire meglio lo stile comunicativo di Giuseppe Conte". Focus ovviamente anche sulla premier in pectore. "Parleremo dei tre stili comunicativi di Giorgia Meloni: quello televisivo, quello della piazza e quello dei social - fa sapere il conduttore di Tv Talk -, e vedremo se sta per arrivare il quarto, quello da premier". "In questi giorni colpisce il suo silenzio - argomenta -, è l'assenza che è interessante. Tutti si aspettavano che apparisse da Vespa, invece si sottrae. Lo considero un buon segno, vuol dire che sta prendendo sul serio il compito che l'aspetta. E' una strategia interessante e imprevista". Nella prima puntata anche il ricordo di Piero Angela. "Un maestro oltre che un amico di Tv Talk - sottolinea Bernardini -.

Lo ricorderemo insieme a Barbara Galavotti". Attenzione anche al documentario su Wanna Marchi lanciato su Netflix, che racconta "l'altro lato della tv, quello delle televendite". A parlarne Roberta Petrelluzzi, che mandò in onda il processo alla teleimbonitrice ad Un giorno in pretura. (ANSA).