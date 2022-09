Maurizio Costanzo Show, si apre il sipario della 40/a edizione

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Un nuovo ciclo in seconda serata su Canale5 per "Maurizio Costanzo Show". Dopo il ritorno dello scorso aprile allo storico Teatro Parioli il sipario del talk show più longevo della televisione italiana domani si apre ancora una volta sullo stesso palco dove è nato 40 anni fa, il 14 settembre del 1982.

Per la puntata d'esordio ci saranno Christian De Sica, Emanuele Filiberto, Aldo Cazzullo, Orietta Berti, Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini, Fabio Rovazzi, Giuseppe Cruciani, il poliziotto Alberto Crispo che ha salvato dal suicidio una turista francese, il comico Francesco Cicchella, Sara Croce e l'atleta esperto di lifesaver Nicolò Di Tullio. Nella puntata un filmato storico di quando venne al Costanzo Show il premio Nobel per la pace ed ex presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov, scomparso recentemente.

Alla Zago Band di Massimo Zagonari è affidato l'accompagnamento musicale live delle puntate e l'esecuzione del brano che da sempre punteggia l'apertura del sipario: la toccante "Se penso a te" del Maestro Franco Bracardi. Nel salotto del "Maurizio Costanzo Show", sono passati 4 decenni della storia del nostro Paese e oltre due generazioni di italiani continuano ad assistere alle grandi trasformazioni della società grazie al racconto di uno dei "grandi maestri" della televisione. (ANSA).