Addio a Dale McRaven, 'papà' di Mork & Mindy

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Addio a Dale McRaven, autore di serie tivù come 'Mork & Mindy' e 'Balki e Larry - Due perfetti americani (Perfect Strangers)'. Lo sceneggiatore americano aveva 83 anni ed era malato di cancro.

Lo scrive Hollywood Reporter specificando anche che il decesso è avvenuto lo scorso 5 settembre ma la notizia è stata ufficializzata solo ora.

McRaven è stato anche autore dell'ultima stagione andata in onda sulla Cbs del 'The Dick Van Dyke Show' e co sceneggiatore di 'La famiglia Partridge (The Partridge Family)', serie televisiva trasmessa per la prima volta dal 1970 al 1974 da Abc. Con Garry Marshall ha anche creato la sitcom 'Angie'.

Originario dell'Illinois, arrivò a Hollywood nel 1957 dove vende' il suo primo copione a Steve Allen, considerato l'inventore dei talk show. Fu ancora Marshall a convincerlo ad unirsi al team creativo di 'Mork & Mindy' (1978-1982), uno spinoff di Happy Days con Robin Williams, all'epoca attore sconosciuto e Pam Dawber. (ANSA).