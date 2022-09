Federer lascia il tennis, su Sky il docu 'Match for Africa'

(ANSA) - ROMA, 23 SET - In occasione dell'ultimo match da professionista e dell'addio al tennis del campione, arriva su Sky Documentaries il documentario 'Roger Federer - Match for Africa', domenica 25 settembre alle '21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. In onda anche su Sky Sport Tennis lunedì 26 settembre alle 21.45.

Il documentario rivive le emozioni di quando in Sudafrica, nel 2020, sfidò il suo eterno rivale Rafael Nadal. Dopo anni di record e di successi, Roger Federer ha realizzato il sogno di giocare nel paese d'origine di sua madre, combattendo contro Nadal mentre raccoglieva fondi per dare maggiori possibilità nell'educazione e nella vita di tanti bambini. Poche settimane prima che la pandemia bandisse tutti gli incontri sociali, questo evento irripetibile portò Bill Gates, Trevor Noah, le due leggende del tennis e oltre 50.000 fan allo stadio di Cape Town.

Un film che svela anche le varie sfaccettature della vita professionale e personale di Roger, un film sulla famiglia, sulla rivalità e sull'amicizia. (ANSA).