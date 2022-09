Su Sky Galleria Continua, l'avventura nel mondo dell'arte

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Tre ragazzi toscani e un sogno realizzato, quello di aprire una galleria d'arte contemporanea in uno dei borghi più storici e più belli dell'Italia antica.

Arriva in prima visione su Sky Arte il 25 settembre alle 21.15 (in streaming su Now e disponibile anche in demand) "Galleria continua" un docu che racconta la storia di straordinario successo dell'omonima galleria e della associazione Arte Continua da parte di tre giovani amici, Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, cresciuti all'ombra della torre di San Gimignano e decisi a portare nel paese dove il bello appartiene al passato un'arte nuova, che parla del presente e che continui a parlare nel futuro.

Il filmato li vede con i loro ricordi insieme a quelli degli artisti, dei curatori e degli artigiani da Michelangelo Pistoletto ad Anish Kapoor, protagonisti di un'esperienza che in questi anni ha spaziato e continua a spaziare tra arte e territorio, locale e globale, emozioni genuine e sfide visionarie, con l'apertura di filiali in tutto il mondo, da Parigi alla Cina.

"Perché ce l'abbiamo fatta? - si chiede Lorenzo Foschi - Secondo me perché siamo stati folli. Non abbiamo mai fatto un business plan; quando gli artisti ci proponevano dei progetti, erano talmente belli che non potevi dire di no, ti buttavi".

Mario Cristiani si augura che questo modo di lavorare, andando incontro all'arte, sia di ispirazione per altre gallerie:" Se noi abbiamo messo su un'associazione culturale che ha lasciato venti milioni di euro in opere, senza averli noi, perché non lo fa anche qualcun altro? Mi piaceva creare, diciamo così, un modello che fosse ripetibile anche da altri scalcagnati come noi, quando 's'era ragazzi". Maurizio Rigillo, guardando al futuro, conclude: "Credo molto nelle nuove generazioni, le vedo quanto sono impegnate e attente al mondo, portano parametri nuovi sulla sostenibilità, la mobilità, l'attenzione ai generi, attenzione a ogni singola persona, alla scelta, che spero che accompagnerà anche noi in questa direzione e che anche gli artisti si spendano per far sì che queste cose possano avvenire". (ANSA).