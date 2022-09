Elezioni: Calenda, avanti con Draghi o l'Italia si schianta

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "È la storia degli ultimi trent'anni.

Prima delle elezioni tutti a dire, attenzione che ci sono i fascisti, attenzione che ci sono i comunisti, e il giorno dopo tutti si alleano con tutti. Allora io dico, perché non facciamo una cosa seria? Draghi sta lì, è l'italiano più illustre nel mondo, dopo le elezioni prendiamo una decisione come partiti.

Sediamoci attorno a un tavolo. E facciamo un ragionamento serio che superi le divisioni nel Paese, e andiamo avanti con lui.

Oggi fare una cosa diversa vuol dire portare l'Italia allo schianto. E noi dobbiamo stare molto attenti, e votare con la testa e non con la pancia, con questi chiari di luna". Lo ha detto il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, nel corso della registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1. (ANSA).