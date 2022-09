Biffi e Zanotti, da 'Pinguini' tattici nucleari a doppiatori per South Park

- C'è "una certa irriverenza di fondo di South Park, che sentiamo molto vicina, soprattutto quando è nei confronti sulla pop culture. Anche a noi piace analizzare in modo beffardo i costumi del nostro tempo. Quella propensione nei confronti del mondo, guardarlo sorridendo anche facendo delle caricature grottesche ci ha sempre caratterizzato". Spesso "nei nostri album ci sono più momenti in cui si ride di quelli in cui si piange". Lo spiega Riccardo Zanotti che insieme a Elio Biffi, amico e compagno di band nei Pinguini tattici nucleari, ha debuttato come doppiatore nei due film d'animazione South Park The Streaming Wars (Part 1 e Part 2), disponibili sulla Piattaforma Paramount+.

Ognuno ha dato voce a due personaggi: Riccardo interpreta un giornalista meteorologico nel primo episodio e Gwyneth Paltrow nel secondo, mentre Elio doppia una guida nel primo film e il comico Larry David nel secondo.

Entrambi sono fan delle storie animate create da Trey Parker e Eric Stough: "Amiamo l'animazione in generale, anche quella un po' più provocatoria - sottolinea Biffi - South Park è una pietra miliare di questo genere. Per l'enormità del materiale, visto che in 25 anni continuano a sfornare stagioni sempre più irriverenti e distruttive della cultura americana, ma soprattutto perché ci ha fatto ridere tanto da ragazzini".

Quando "eravamo a scuola, quel tipo di animazione, per noi ragazzi degli anni '90 - aggiunge Zanotti - è stato anche un modo di relazionarsi con gli amici escludendo la famiglia e gli insegnanti, era una cosa generazionale". Entrambi si dicono "molto libertari rispetto all'ironia. Ci piace ridere tanto, quasi di tutto - dice Biffi -. E' un modo di comprendere la realtà". Mettere dei paletti alla satira "andrebbe contro quella che è la sua essenza - commenta Zanotti -. Il limite è la sensibilità di ciascuno". L'esperienza del doppiaggio "è stata molto liberatoria, come tutta questa estate nella quale abbiamo ripreso il tour e ci siamo aperti a nuove esperienze. Come Pinguini Tattici Nucleari ci piace ballare tutte le danze possibili", concludono. (ANSA).