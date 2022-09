Tv2000, al via il palinsesto con 40 programmi e nuovo logo

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La seconda stagione di Canonico 2, la serie con Michele La Ginestra; Pani e pesci, programma di "economia del Vangelo" con Luigino Bruni, e Avanzi il prossimo, talent di cucina etica nella logica del riciclo e di rifiuto dello spreco, con Tinto e Fede: sono alcune novità del palinsesto di Tv2000, che con l'altra emittente della Conferenza episcopale italiana, InBlu2000, cambia logo, avviando un processo per diventare una media company integrata.

Per l'occasione le due emittenti hanno lanciato il rebranding e il restyling del sito web al quale si accompagna un rilancio dei social. Nuovo anche il payoff: 'Autentici per vocazione'. Il tutto come prima tappa di un percorso che porta al Giubileo di Tv2000 e InBlu2000, che compiono 25 anni a febbraio 2023.

"Il vostro è uno strumento fondamentale - ha detto il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi in un videomessaggio -, in 25 anni tante cose sono cambiate e forse dobbiamo anche interrogarci per guardare al futuro e per usare al meglio Tv2000 e InBlu2000 in un momento di grande trasformazione del mondo, delle persone e della Chiesa che nel Cammino sinodale ascolta e si rimette a camminare insieme ai tanti compagni di strada a cui qualche volta abbiamo parlato prima di ascoltare. Abbiamo spiegato loro chi fossero, prima di capire chi fossero realmente. A questi dobbiamo parlare di più e toccare di più i loro cuori".

Complessivamente sono 40 i programmi prodotti durante l'anno.

Confermati Di buon mattino, Vediamoci chiaro, Il mio medico, Quel che passa il convento, L'Ora solare, Siamo noi, Il diario di Papa Francesco, In Cammino, e gli appuntamenti religiosi.

Tornano i settimanali di approfondimento Today, Buongiorno professore, Soul, Sulla strada, Borghi d'Italia, Il mondo insieme e Indagine ai confini del sacro.

Rinnovano la loro collaborazione a Tv2000 Paola Saluzzi e Licia Colò. Centrale l'informazione: oltre alle cinque edizioni del Tg2000, le rubriche Terza Pagina, Il Tornasole, TGtg, Guerra e pace, Effetto notte, Retroscena. E naturalmente le dirette sui viaggi e gli eventi papali. La sera appuntamento con il cinema e produzioni proprie. (ANSA).