Riparte Stasera c'è Cattelan, in seconda serata su Rai2

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Riparte da Torino, dopo il successo di Eurovision, Alessandro Cattelan. Da martedì 20 settembre sarà protagonista in seconda serata su Rai 2 del late night show 'Stasera c'è Cattelan... su RaiDue' che andrà in onda per sei settimane, tre da Torino e tre da Milano, per tre serate consecutive, il martedì, il mercoledì e il giovedì con un format che prevede grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull'attualità. Con lui in studio gli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon. Si alterneranno esponenti del mondo dello sport, della musica, dell'intrattenimento, del cinema e della cultura pop. Ospiti della prima serata i Bobo Tv, Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, Cristiano Malgioglio ed Emanuela Fanelli. Mercoledì sarà volta di Fabio Caressa e Ariete, giovedì il ct della nazionale di basket Gianmarco Pozzecco e Lazza. Dopo la prima tranche, da gennaio ne ripartirà una più lunga di 10 settimane.

"È il genere di programma che sognavo di fare da quando ho iniziato a fare tv e che credo sia anche il genere che mi viene meglio - ha detto Cattelan presentando il programma -: sono molto felice di fare parte del progetto di Rai 2 e di ripartire da una città molto bella dove ho lasciato un pezzettino del mio cuore. Tre sere alla settimana sono il tempo giusto per questo genere di programma perché così si crea una routine nel pubblico che è importante", ha sottolineato. "Ogni puntata sarà diversa dall'altra, in ognuno cercheremo inserire delle idee per renderle uniche, per il resto è la vecchia banda che si rimette insieme. Non vediamo l'ora di cominciare", ha aggiunto. (ANSA).