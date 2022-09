Amanda Lear, in America faranno un film sulla mia vita

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "In America - ha annunciato Amanda Lear alla prima puntata di "Da Noi...a Ruota Libera" domenica su Rai1 - faranno un film sulla mia vita, con Margot Robbie - ha azzardato la Lear - ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un'altra cosa.

Sono felice di essere viva". La modella, cantante, attrice, pittrice e presentatrice televisiva ha aperto la quarta edizione del programma condotto da Francesca Fialdini.

Lear poi ha ricordato la sua prima ospitata al Maurizio Costanzo Show: "Mi avevano parlato di un certo Costanzo, che avrebbe potuto mettermi in difficoltà con le sue domande. Allora mi sono portata un mandarino, nascosto nelle tasche, ed ero pronta a tirarglielo addosso. Invece poi è andata benissimo e tuttora sono ospite del Costanzo Show". (ANSA).