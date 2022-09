Paola Cortellesi torna in azione con seconda stagione Petra

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Paola Cortellesi torna in azione nei panni dell'ispettore Petra Delicato: la seconda stagione della serie crime è in arrivo su Sky Cinema e Now a partire dal 21 settembre. Al fianco dell'attrice troviamo Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Quattro nuovi episodi, targati Sky Original, diretti da Maria Sole Tognazzi e scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Ci porteranno questa volta dentro quattro nuove indagini sempre ambientate nella città di Genova: un omicidio all'interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio durante il Carnevale, il furto di una pistola - e non una pistola qualsiasi.

Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l'equilibrio perfetto. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d'altro per essere felici, ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione, ad accogliere con curiosità i nuovi incontri e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento. La serie, prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM è tratta dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. (ANSA).